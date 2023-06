Von wegen alles grau in grau sehen – die Friedhofsmauer in St. Peter am Ottersbach erstrahlt seit Ende Mai in bunten Farben. Dieser Umstand ist vor allem Nadja Gerhold zu verdanken, denn die 22-jährige Studentin hatte sich im Februar 2023 vorgenommen, etwas gegen die trostlose und verschmutzte Friedhofsmauer in ihrem Heimatort zu unternehmen. Kurzerhand startete sie das Projekt "Gestaltung Friedhofsmauer", setzte sich mit Gemeinde und Pfarre an einen Tisch, begann zu planen und Spenden zu sammeln.