Der ständig steigende Bedarf an Ausrüstung erforderte einen Neubau des Rüsthauses in Poppendorf. "Uns war bewusst, dass sich ein derartiges Projekt nur dann umsetzen lässt, wenn die Feuerwehrmitglieder tatkräftig mitarbeiten. So konnten die Kosten auf 450 Tausend Euro reduziert werden. An freiwilligen Arbeitsstunden wurden rund 5000 geleistet", sagte der Kommandant Rene Peterszel.