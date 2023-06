Am Freitagnachmittag, 2. Juni, gegen 13 Uhr war ein 34-jähriger Südoststeirer in einer Sortierhalle in Kirchberg an der Raab mit einem Elektro-Gabelstapler gefahren. Beim Anhalten beziehungsweise Absteigen dürfte der Mann mit dem Fuß unter den Stapler gekommen sein. Dabei hat er sich schwer verletzt. Der Mann gab an, dass der Stapler nach dem Anhalten aufgrund der Bodenfeuchtigkeit weitergerutscht sei.

Das Rote Kreuz brachte den Schwerverletzten ins LKH Feldbach.