Vom Trauungsort über das Catering bis hin zur Musik: Plant man eine Hochzeit, muss man an vieles denken. Immer mehr heiratswillige Paare wollen auf Stress verzichten und engagieren einen Hochzeitsplaner - jemanden wie Kathrin Haas vom Obstweingut Haas in Gnas, die kürzlich beim Austrian Wedding Award in der Kategorie "Location Trauung" den dritten Platz ergatterte.