Neuer Vorstand für Frau in der Wirtschaft und Ortsweine in Bad Gleichenberg

Frau in der Wirtschaft wählte einen neuen Vorstand und Weinbauern stellten in Bad Gleichenberg ihre Ortsweine vor. In der "Business-Szene" der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der südoststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.