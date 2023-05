Am morgigen Sonntag ist es soweit, dann tummeln sich wieder tausende Schmankerl-Liebhaber beim "Kellerstöckl hoamsuachn". Seit vielen Jahren gilt die Schmankerlmeile am Kuruzzenkogel als Auftakt für weitere musikalische und kulinarische Höhepunkte in Fehring. Im vergangenen Jahr ging es auch in den Abendstunden noch wild zur Sache - zerbrochene Gläser und Teller in Wiesen und Weiden entlang der Schmankerlmeile oder gar Polizeieinsätze waren die Folgen.