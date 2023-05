Feldbach: Die Verwaltung der Stadt zieht um ins neue Domizil

Am 31. Mai beginnt der Umzug der Stadtverwaltung vom alten Rathaus am Hauptplatz an den neuen Standort in der Villa Hold. Ab Mittag sind die Dienststellen bis 4. Juni nicht erreichbar. In dringlichen Fällen steht das Bürgerservice zur Verfügung.