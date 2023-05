Manning ist ein kleiner Ort, der seit der Fusion 2015 zur Gemeinde Pirching am Traubenberg gehört. Er hat zwar nur rund 160 Einwohner, aber trotzdem eine eigene Freiwillige Feuerwehr. Und die wird auch dringend gebraucht. Nicht zuletzt deshalb, weil eine sehr unfallträchtige Kreuzung im Ortsteil liegt. Dort hat es am Donnerstag in der Früh – wie berichtet – wieder einmal gekracht. Aber damit war der Tag längst nicht gelaufen.