Kurz von 5.30 Uhr musste die Freiwillige Feuerwehr Hatzendorf am Donnerstag in der Früh zu einem Unfall auf der L 224 zwischen Stang und Riegersburg ausrücken. Ein Pkw-Lenker aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, der aus Richtung Hatzendorf unterwegs war, kam in einer leichten Kurve (bereits im Gemeindegebiet von Riegersburg) rechts von der Straße ab. Das Fahrzeug prallte gegen eine Zufahrt zu einem Feld und wurde dadurch in die Höhe katapultiert, flog rund 30 Meter durch die Luft, überschlug sich mehrmals und kam dann in einem Acker zu stehen.