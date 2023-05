Wieder einmal hat es an der Kreuzung der L215 mit der L247 in Manning (Gemeinde Pirching am Traubenberg) gekracht. Am Donnerstag – kurz vor 8 Uhr – stießen ein Firmenfahrzeug mit Anhänger und ein Pkw zusammen. Der Lenker des Transporters, in dem sich noch ein weiterer Mann befand, kam aus Richtung St. Georgen an der Stiefing (Bezirk Leibnitz) und dürfte die Stopptafel missachtet haben. Er fuhr in die Kreuzung ein und kollidierte mit einem Pkw, der auf der L247 aus Richtung Wolfsberg im Schwarzautal (Bezirk Leibnitz) kam.