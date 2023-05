Die Gemeinde St. Peter am Ottersbach zählt derzeit zwei Vereine, die für den Stocksport brennen. Die Lebenshilfe Netzwerk Ottersbachbuam und die Jugendlichen der U14 des ESV Seiwald Edla. Beide war in letzter Zeit höchst erfolgreich. Die „Ottersbachbuam“ holten sich bei den Steirischen Special Olympics in Seiersberg den Titel und sind damit Steirischer Meister. Die U14 des ESV Edla siegte in Bad Mitterndorf und ist damit Landesmeister.