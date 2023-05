Wirtschaftsgebäude in Vollbrand: 97 Feuerwehrleute im Einsatz

Mit Fotoserie. In Halbenrain geriet am Dienstagnachmittag ein Wirtschaftsgebäude in Brand. Elf Feuerwehren kämpften mit 97 Einsatzkräften gegen die Flammen. Auslöser des Brandes soll ein Blitzschlag sein.