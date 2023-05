Bairisch Kölldorf rüstet sich für starke Unwetter

In der Südoststeiermark kündigen sich weiterhin starke Gewitter an. Um erneute Überflutungen in Bairisch Kölldorf zu verhindern, bereitet die Feuerwehr Sandsäcke vor und stellt Betonleitwände auf. Die Bewohner sind besorgt.