Mk Tec übersiedelte nach Kirchbach und Genussgut Krispel baute neuen Weinkeller

Mit Fotoserie. Die Firma Mk Tec übersiedelte von Trössengraben nach Kirchbach und die Familie Krispel baute einen neuen Weinkeller. Hier in der "Business-Szene" der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der südoststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.