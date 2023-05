Am Montag gegen zehn Uhr meldeten Anrainer den Brand eines Wirtschaftsgebäudes im Ortsteil Kölldorf, Gemeinde Kapfenstein (Bezirk Südoststeiermark). Das Wirtschaftsgebäude stand beim Eintreffen der Feuerwehren bereits in Vollbrand. Da das Gebäude unmittelbar an ein Wohnhaus angrenzt, erhöhte die Einsatzleitung die Alarmstufe. Verletzt wurde nach vorliegenden Informationen niemand.