Stefanie Eder: "Es wird weniger gekauft, dafür etwas Gescheites beim Händler"

Das Juwelier-Geschäft Eder in Feldbach feiert seinen 40. Geburtstag. Stefanie Eder und ihr Mann Thomas führen es in zweiter Generation. Wie 3D-Druck den Alltag in der Goldschmiede verändert und der Markenschmuck die Branche herausfordert.