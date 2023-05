Auf der B69 in Altneudörfl (Gemeinde Bad Radkersburg) kam es am Freitag am Vormittag, 12. Mai, zu einem Verkehrsunfall, in den ein Lkw und ein Pkw verwickelt waren. Soweit bisher bekannt ist, wollte kurz nach neun Uhr eine Südoststeirerin mit ihrem Fahrzeug aus einer Hauseinfahrt in die Bundesstraße einbiegen. Dabei dürfte sie einen Lkw mit slowenischem Kennzeichen übersehen haben, der aus südlicher Richtung kam. Der Pkw stieß seitlich gegen das Schwerfahrzeug und wurde durch die Wucht des Zusammenpralls um 180 Grad gedreht.