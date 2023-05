Die Rekonstruktion des Ablaufs der Bluttat in Straden ergibt folgendes Bild: Der Tatverdächtige feuerte gegen 11.45 Uhr in einem Stiegenhaus in Straden zweimal auf die beiden Frauen. Die Tatwaffe, eine Schrotflinte (Waffenkategorie C) besaß der Mann rechtmäßig. Das Motiv der Tathandlung dürfte in einem Nachbarschaftsstreit zwischen dem 74-Jährigen und seiner 52-jährigen Nachbarin liegen. Die 61-jährige Bekannte der Frau befand sich zum Tatzeitpunkt zufällig am Tatort. Sie hatte großes Glück und erlitt einen Streifschuss im Bereich ihrer Hüfte. Die 52-Jährige wurde am Bauch getroffen und schwer verletzt.