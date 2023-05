Das Tischlerhandwerk ist den beiden in die Wiege gelegt worden: "Wir sind in der Tischlerei aufgewachsen. Die Leidenschaft für schönes Design war schon immer gegeben", erzählt Hannes Radaschitz, der die HTL Mödling absolvierte. Auch sein Bruder Bernd war vom Handwerk schon immer begeistert, er machte die Tischler-Lehre bei seinen Eltern im Betrieb und im Anschluss die Meisterschule in der Ortweinschule in Graz.