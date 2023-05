16 Tonnen in die Landschaft geworfener Müll haben 2500 Helferinnen und Helfer beim Steirischen Frühjahrsputz heuer gesammelt. Das Problem, dass Abfall in Wäldern und Straßengräben einfach achtlos und widerrechtlich entsorgt wird, konnte also auch nach 15 Jahren Aufklärungsarbeit nicht wesentlich verbessert werden. Denn so lange wird der Steirische Frühjahrsputz schon durchgeführt. Bereits im Jahr 2008 wurden 15 Tonnen Müll gesammelt und im Rekordjahr 2013 die Menge von 21 Tonnen.