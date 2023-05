Sie glitzern in der Sonne, die Photovoltaikmodule auf den Dächern und Fassaden der Lagerhallen am Kreisverkehr Saaz (Gemeinde Paldau). Fünf solcher Hallen mit einer Fläche von je rund 750 Quadratmetern errichtete das Traditionsunternehmen Ramert am größten Kreisverkehr der Südoststeiermark.