In der Südoststeiermark zeichnen sich Handwerksbetriebe immer wieder durch herausragende Arbeit aus. In der Holzbaubranche krönte der steirische Verein "Besser mit Holz" die beiden südoststeirischen Betriebe HSP Holzbau-Dach GmbH in Kirchbach und Sixt.Holz Holzbau und Holzhandel in Mureck nun mit der Auszeichnung "Empfohlener Meisterbetrieb". Nicht zum ersten Mal haben die Kunden für diese beiden Betriebe abgestimmt.