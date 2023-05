Ausgezeichnete Baukultur "GerambRose" macht Halt in Feldbach

Bis zum 21. Mai sind am Hauptplatz in Feldbach die Preisträger der "GerambRose 2022" zu sehen. Darunter auch Baukultur aus der Südoststeiermark: Weinhof Locknbauer und ein Wohnhaus in Feldbach.