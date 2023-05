In den 2000er Jahren rockte die AC/DC Coverband "The Rocking Dogs" die heimischen Konzertbühnen. In den vergangenen 12 Jahren wurde es jedoch still um die fünfköpfige Rockband rund um Sänger Christian Münzer. Das ändert sich am Freitagabend (5. Mai), dann lassen sie es im Zehnerhaus in Bad Radkersburg wieder krachen - wenn auch nicht in Originalbesetzung: "Unsere Gitarristin Barbara Borovnjak ist dieses Mal nicht dabei. Beim Konzert am Freitag wird uns Franz Wetzelberger als Gitarrist unterstützen", lässt Sänger Christian Münzer wissen. Die Gitarristen Martin und Emanuel Konrad und Schlagzeuger Klaus Scheucher machen die Band komplett.