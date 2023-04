Zwölf Landwirte von der argentinischen Partnerorganisation Incupo aus Argentinien machten im Zuge des Welthaus Graz-Projekts Halt bei unterschiedlichen Bauernhöfen in der Steiermark - vom Ennstal bis in die Südoststeiermark. Hier besuchten sie die Schweinemast von Familie Pucher in Dietersdorf am Gnasbach (Gemeinde Sankt Peter am Ottersbach).