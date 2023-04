Am 3. Juli 1980 kam es in Pertlstein zu einem Ereignis, das den kleinen südoststeirischen Ort in die Weltnachrichten brachte. Der 27-jährige Aurel Popescu flog mit einem Pflanzenschutzflieger aus Rumänien in die Freiheit nach Österreich. Mit an Bord hatte er seine Familie und Verwandte.