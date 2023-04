Etwas mehr als 1,5 Kilometer lang ist die L 239, die Prädibergstraße, im Gemeindegebiet von Gnas an der Gemeindegrenze zu Feldbach. Ein Großteil davon wurde in den vergangenen Jahren saniert – bis auf einen 333 Meter langen Abschnitt. Diese Lücke wird nun mit Montag, dem 24. April, angegangen, wie Verkehrsreferent LH-Stellvertreter Anton Lang per Aussendung mitteilen lässt. Im Zuge der Arbeiten werden auch zwei Rutschungen saniert und die Fahrbahn auf fünfeinhalb Meter ausgebaut. Insgesamt kostet das Bauvorhaben rund 390.000 Euro.