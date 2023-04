Eine Autolenkerin kam am Mittwoch am späten Abend gegen 22.30 Uhr mit ihrem Pkw in Schweinz (Gemeinde Riegersburg) aus unbekannter Ursache von der Gemeindestraße ab. Das Fahrzeug stürzte in den Krennachbach. Dabei erlitt die Frau Verletzungen unbestimmten Grades. Die Lenkerin konnte sich aber aus eigener Kraft aus dem Unfall-Pkw befreien. Sie wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und dann ins Krankenhaus Feldbach gebracht.