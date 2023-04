Coronabedingt war der traditionelle Sonnwendlauf in Feldbach im Jahr 2021 aus dem Stadtzentrum auf eine Strecke entlang der Gleichenberger Bahn zwischen Trautmannsdorf, Gnas und Feldbach verlegt worden. Und er wird auch heuer – am 17. Juni nun in der dritten Auflage – dort ausgetragen: weil die Strecke, die großteils am Bahnwanderweg verläuft, attraktiv ist und gut angenommen worden ist.