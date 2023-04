Für viele Jugendliche ist Arbeiten in den Sommerferien der perfekte Weg, sich ihr eigenes Geld zu verdienen und wertvolle Erfahrungen zu sammeln. So sehen es auch die HLW Schülerinnen Julia Lafer, Klara Reißenbüchel und Hannah Siegl. Julia und Klara besuchen die 2C Klasse, Hannah die 3A. Jede der drei jungen Frauen hat bereits einen Betrieb gefunden, an dem sie ihr Ferial- oder Pflichtpraktikum absolvieren können.