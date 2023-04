Wer sich in der Bürgergasse in Feldbach schon gewundert hat ob der vielen Autos und Kleinbusse der Firma Strabag AG Kanaltechnik, die dort am Straßenrand parken, jedoch keine offensichtliche Baustelle entdeckte: im März startete der Abwasserverband (AV) Feldbach-Mittleres Raabtal sein Programm zur Kanalsanierung. Und die Baustelle, die befindet sich unscheinbar auf einem Privatgrundstück, das an die Bürgergasse grenzt.