Im Zentrum Feldbach feierte der Rotary Club Feldbach sein 40-jähriges Bestandsjubiläum. " Wie positiv unsere Tätigkeiten in all den Jahren unseres Bestehens aufgenommen wurden, zeigt die große Schar an Gästen", eröffnet Clubpräsident Manfred Krasnitzer das Bestandsjubiläum. Der Serviceclub wurde im Oktober 1982 gegründet, am 9. April 1983 folgte die Charterfeier. Damals gehörten dem Serviceclub in Feldbach 21 Mitglieder an.