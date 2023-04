Seit Jahren verpachtet die Gemeinde St. Peter am Ottersbach Kantine, Ausschank und Kassa des Freibades sowie das Café ES.PÉ. Insgesamt 15 Jahre hatte Maria Riedl-Baumann mit ihrer Familie vom Restaurant Bergler Schlössl das Angebot im Freibad übernommen, seit 2020 das Café ES.PÉ. Nun hat die Gastronomenfamilie die Verträge gekündigt und die Gemeinde ist auf der Suche nach neuen Pächtern. Kürzlich hat sie Gemeinde über ihre Kanäle in den sozialen Medien die Verpachtung des Freibades und des Caféhauses am Petersplatz ausgeschrieben (siehe Infobox).