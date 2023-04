Zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Pickup kam es am Sonntag gegen 12 Uhr auf der L224 im Gemeindegebiet von Riegersburg. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand von Erhebungen durch die Polizei. Nach ersten Informationen war der Pkw, in dem sich ein Südoststeirer und eine Beifahrerin befanden, aus Richtung Riegersburg gekommen. Der Lenker des zweiten am Unfall beteiligten Fahrzeugs, in dem sich drei Personen befanden, wollte offenbar in die L224 einbiegen.