Seit rund vier Monaten ruhten die Bauarbeiten für einen Kreisverkehr sowie einen Geh- und Radweg an der L224 beim Seebad in Riegersburg. Die Baubezirksleitung Südoststeiermark (BBL) hatte kurz nach dem Spatenstich die Arbeiten eingestellt und eine ausstehende Bewilligung abgewartet wartet. Als im Jänner dann gegen die aus Sicht der BBL an sich rechtsgültigen Bescheide durch den Naturschutzbund Steiermark Einspruch beim Landesverwaltungsgericht (LVwG) erhoben wurde, wollte man dessen Entscheidung abwarten, ehe die Bagger wieder fahren.