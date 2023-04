Ein zitroniger Duft strömt beim Öffnen der Tür in Nase. Hier, in "MOTs Distillery" in Obertiefenbach, brennt Martin Kölber gerade seinen Gin. Die strombetriebene Destillieranlage läuft ruhig vor sich hin, Ruhe strahlt aber auch Kölber selbst aus. Seit mittlerweile einem Jahr stellt der Kleinunternehmer im Keller des Feng-Shui Buschenschanks Gutmann-Thaller diverse Gins, Geister und Liköre her und hat damit schon zahlreiche Preise abgeräumt.