Vor rund 50 Jahren dürften ein Mann und eine Frau in einem Wald in Wetzelsdorf bei Jagerberg (Bezirk Südoststeiermark) ihre Liebe verewigt haben: indem sie mit einem Taschenmesser Herz, Pfeile und Hände in die Rinde eines Baumstammes ritzten. Nun kam die Liebesbekundung beim Fällen eines 150 Jahre alten Baums zum Vorschein. Die Brüder Franz und Ewald Groß stießen beim Spalten einer Buche mit rund 120 Zentimetern Durchmesser auf das "Baumbild" im Stamminneren.