Mitten am Hauptplatz in Feldbach befindet sich ein öffentlich aufgestellter Defibrillator. Das Gerät gibt über Elektroden Stromstöße ab, um einen gestörten Herzrhythmus wieder in den natürlichen Takt zu bringen.

Dies funktioniert jedoch nur, wenn der Defibrillator intakt ist. Jener in Feldbach wurde kürzlich zerstört.

Gemeindebedienstete erstattete Anzeige

Eine Gemeindebedienstete hatte den beschädigten Defibrillator am Donnerstagnachmittag, 6. April, beim Vorbeigehen im Bereich des Einkaufszentrums Thaller bemerkt. Daraufhin erstattete sie im Auftrag der Gemeinde eine Anzeige bei der Polizei.

Noch sind die Täter unbekannt, die in der Nacht auf Donnerstag, in der Zeit von 20 bis 15 Uhr, den Defibrillator beschädigt hatten. Dabei rissen sie jedenfalls Kabel aus dem Gerät und zerstörten das Gehäuse gänzlich. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Haben Sie etwas gesehen?

Die Polizeiinspektion Feldbach ersucht nun um sachdienliche Hinweise. Wenn Sie etwas gesehen haben, bitte melden Sie sich bei der Polizei unter 059133/6120.