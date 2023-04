Eine 33-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark fuhr am Mittwoch (5. April) mit ihrem Pkw auf der L 211 (Gnaserstraße) von Dietersdorf kommend in Richtung Gnas. Dabei geriet sie aus bisher unbekannter Ursache vor einer Linkskurve auf das rechte Bankett und prallte gegen eine Holztafel, auf der das Ortswappen abgebildet war. Der Aufprall war dabei so stark, dass sich der Pkw quer stellte, an einem Grenzstein hängen blieb und sich daraufhin mehrmals überschlug. Dabei wurde das Autodach von einer metallenen Brunnenschachtabdeckung aufgerissen, bevor das Fahrzeug im angrenzenden Acker zum Stillstand kam.