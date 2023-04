Bärlauch ist zurzeit in vieler Munde. Vor allem an den Wochenenden bevölkern Heerscharen von Sammlern die Murecker Murauen. Was viele Sammler im Bärlauchgrün übersehen und links stehen lassen, rückte beim Wildkräuterworkshop der dritten Klassen der Mittelschule Mureck in den Fokus.