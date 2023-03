Zwei Pkw waren am Freitag am Vormittag in einen Auffahrunfall auf der B57 (Umfahrung Perlstein, Gemeinde Fehring) verwickelt. Beide Fahrzeuge - eines aus dem Bezirk Leibnitz mit zwei Insassen, eines aus dem Bezirk Südoststeiermark - waren in Fahrtrichtung Feldbach unterwegs, als es im Bereich Pertlstein West kurz nach 8.30 Uhr zu dem Zusammenstoß kam. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand von Erhebungen.

Alle drei Personen, die sich in den beiden Fahrzeugen befanden, wurden vom Roten Kreuz betreut. Nach ersten Informationen wurde aber niemand ins Krankenhaus gebracht.

Umleitung über das Ortsgebiet

Die Feuerwehr Pertlstein, die unter der Einsatzleitung von Kommandant Alexander Streit mit zehn Mitgliedern und drei Fahrzeugen am Unfallort war, brachte ein Fahrzeug aus dem Gefahrenbereich und stellte es gesichert ab. Der zweite Unfall-Pkw wurde von einem Abschleppunternehmen abgeholt. Auch die Polizei war im Einsatz.

Für die Dauer des rund einstündigen Einsatzes musste die B57 gesperrt werden. Der Verkehr wurde über das Ortsgebiet Pertlstein umgeleitet.