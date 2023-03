Der Brand in einem Wirtschaftsgebäude in Halbenrain am Mittwoch am Nachmittag, bei dem fünf Feuerwehren im Einsatz waren, dürfte durch Funkenflug entstanden sein. Das teilt die Polizei mit. Das Feuer war gegen 17 Uhr im Dachbodenbereich der landwirtschaftlichen Maschinenhalle im Ortsteil Drauchen ausgebrochen. Der 62-jährige Besitzer hatte den Brand selbst entdeckt und vorerst versucht, ihn mit einem Nachbarn zu löschen. Gleichzeitig wurden die Einsatzkräfte alarmiert, die das Feuer dann rasch unter Kontrolle bringen konnten.