Gleich fünf Feuerwehren wurden am Mittwoch um 17 Uhr zu einem Brand in Drauchen (Gemeinde Halbenrain) alarmiert. In einem Wirtschaftsgebäude war ein Feuer ausgebrochen, das durch die Zwischendecke auf den Dachstuhl übergriff. Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte der Brand schnell gelöscht werden, wie seitens der Feuerwehr zu erfahren war. Nach rund einer halben Stunde war die Gefahr bereits gebannt. Daher blieb der Sachschaden auch relativ gering. Die Brandursache ist noch unbekannt. Ein Brandermittler wurde angefordert und soll nach ersten Informationen noch am Mittwoch seine Arbeit aufnehmen.