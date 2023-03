Ein Bild von der Situation in Krankenhäusern der Kages zu bekommen und mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu sprechen. Das ist der Zweck der Bezirksbesuche von SPÖ-Klubobmann Johannes Schwarz, auch Gesundheitssprecher der SPÖ im Landtag. Die erste Station war dabei Feldbach. Zwei Aspekte sind nach Ansicht von Schwarz zentral: die Bezahlung und die Zufriedenheit der Belegschaft in den Häusern der Kages. "Darauf müssen wir uns im Gesundheitswesen noch stärker konzentrieren", so Schwarz.