Am Dienstag, 28. März, gegen 15 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Bierbaum am Auersbach zu einem "B05-Zimmer"-Brandeinsatz nach Aug in Aug-Radisch (Gemeinde Gnas) gerufen. Dabei stellte sich heraus, dass im Innenraum eines Nebengebäudes ein Brand ausgebrochen war.

Die Schadenssumme ist Gegenstand der Ermittlungen © FF Bierbaum am Auersbach / Helfried Otter

Drei Feuerwehren im Einsatz

Zur Verstärkung trafen die Freiwilligen Feuerwehren Trössing und Unterauersbach ein und bekämpften die Flammen. Zudem im Einsatz standen die Rettung und die Polizei. Insgesamt versammelten sich 27 Einsatzkräfte am Brandort. Einsatzleiter war Helfried Otter.

Die Brandursache ist noch unklar, Verletzte gibt es nicht. Nach rund zwei Stunden konnte die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt werden.