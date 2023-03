Im oberen Bereich des Taxberges (Ortsteil Mühldorf, Gemeinde Feldbach) stürzte am Montagnachmittag eine Esche auf die B66 und traf dabei das Fahrzeug eines Niederösterreichers. Der Mann war aus Bad Gleichenberg kommend in Fahrtrichtung Feldbach unterwegs und passierte kurz nach 14 Uhr die Stelle unglücklicherweise genau in dem Moment, als der Baum umstürzte. Die Esche traf die Motorhaube des Pkw und zersplitterte in viele Teile, die über die Fahrbahn verstreut wurden.