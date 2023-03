Nun ist es amtlich: Ab dem kommenden Schuljahr wird es am BRG/Borg Feldbach im Bundesschulzentrum (BSZ) je zwei Klassen pro Jahrgang in der AHS-Unterstufe geben. Das wird auch auf Nachfrage der Kleinen Zeitung im Büro des zuständigen Landesrates Werner Amon bestätigt. Das Bundesministerium hat per Erlass dem entsprechenden Antrag zugestimmt. Damit ist der letzte Schritt auf dem langen und sehr konfliktreichen Weg zu einem adäquaten AHS-Schulangebot in der Südoststeiermark getan, wie es praktisch in allen österreichischen Bezirken existiert.