Aufmerksamen Autofahrerinnen und Autofahrern ist es wahrscheinlich schon aufgefallen: das große Plakat am Dorfplatz in Kapfenstein. Darauf zu sehen ist eine große Hand. Sie soll auf das Handwerk in der Region, vor allem auf die große Handwerksschau "Erlebnis Handwerk", aufmerksam machen. Denn: Nach allen Regeln der Kunst macht die Initiative "Fairing ist Handwerk" ab Ende April den Handwerksberuf erlebbar. Mit 14 Erlebnisräumen, begleitet von 39 Berufsporträts sowie 40 Rätsel- und Erlebnisstationen wird das Gerberhaus Fehring zum Fixpunkt der Ausstellung.