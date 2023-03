Bevor der Hauptpunkt der jüngsten Gemeinderatssitzung – der Rechnungsabschluss für 2022 – in der Tagesordnung behandelt wurde, kam die baldige Postschließung zur Sprache. Gemeinderat Michael Wagner (FPÖ) wies auf 300 Unterschriften gegen die Postschließung hin. Ortschefin Christine Siegel (ÖVP) bestätigte, dass Ende Februar der Bescheid für die Schließung der Postfiliale erfolgt sei. Die Post schließt ihre Filiale am 28. April, am 2. Mai übernimmt Theresia Bauer die Postpartnerschaft. In Folge wird es im Einkaufszentrum MEZ zwei Übersiedlungen geben. Die Firma Bipa wechselt in die ehemaligen Räumlichkeiten der Postfiliale, Bauer übersiedelt danach mit ihrem Geschäft und der Postpartnerstelle in die ehemaligen Räumlichkeiten von Bipa.