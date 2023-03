Für den Weinbauern Peter Haarer schlug die Theaterstunde bereits vor 54 Jahren, als er sein Debüt im Theaterstück "'s Nullerl" von Karl Morre in der Theatergruppe seiner Heimatgemeinde St. Anna am Aigen gab. Kaum zwei Jahre später übernahm er auch schon die Leitung der Theatergruppe und trug für nahezu alles die Verantwortung: "Ich habe in den einzelnen Stücken gespielt, führte Regie und habe dafür gesorgt, dass sich die Theatergruppe professionell entwickelt", erzählt Haarer.